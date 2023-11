Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Neon Equity aus

Anpassung im Portfolio

Die Neon Equity-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 24.11.2023 wurde bei Neon Equity ein Insidertrade durchgeführt. Der Handel wurde am 28.11.2023 gemeldet. Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung, kaufte am 24.11.2023 Neon Equity-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.310 Aktien zum Preis von jeweils 8,49 EUR den Besitzer. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,80 Prozent auf 8,35 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 2,40 Prozent auf 8,30 EUR.

Neon Equity Invest GmbH führte zuvor am 23.11.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Neon Equity Invest GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 310 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 8,69 EUR.

Redaktion finanzen.net