Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Your Family Entertainment aus

Insidertrade bei Your Family Entertainment

Wie sich die Your Family Entertainment-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 10.10.2024 wurden bei Your Family Entertainment Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Deals ging am 11.10.2024 ein. 2.000 Your Family Entertainment-Aktien für jeweils 2,44 EUR kaufte am 10.10.2024 Piëch, Dr. Stefan, Vorstand. Bei der Your Family Entertainment-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Your Family Entertainment-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 2,42 EUR. Der Börsenwert von Your Family Entertainment beläuft sich aktuell auf 36,72 Mio. Euro. 15.301.700 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bereits am 10.10.2024 hatte Piëch, Dr. Stefan einen Trade getätigt. Damals deckte sich Piëch, Dr. Stefan mit 26 Your Family Entertainment-Aktien zu jeweils 2,40 EUR ein.

Redaktion finanzen.net