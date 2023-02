Directors' Dealings: Neon Equity-Führungskraft bewegt Aktien

Kürzlich kam es bei Neon Equity zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 10.02.2023 offengelegt. Am 09.02.2023 baute TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 100 Aktien aus. TO Holding 1 GmbH bezahlte 11,50 EUR je Anteilsschein. Die Neon Equity-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,70 Prozent im Plus bei 10,82 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 2,40 Prozent auf 10,88 EUR zu. An diesem Tag wechselten summa summarum 250 Neon Equity-Aktien den Besitzer.

Schon am 06.02.2023 stellte TO Holding 1 GmbH Anteile zum Kauf. Bei einem Kurs von 10,94 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 2.000 Neon Equity-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net