Sartorius-Aktie gibt nach: Sartorius erhöht Dividende für 2021 deutlich um 55 Cent

Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr 1,26 Euro je Vorzugsaktie und 1,25 Euro je Stammaktie erhalten. Für das Jahr 2020 hatte Sartorius eine Dividende von 0,71 Euro je Vorzugsaktie und 0,70 Euro je Stammaktie gezahlt und war damit zu dem Dividendenniveau vor der Pandemie zurückgekehrt. Der Dividendenvorschlag für 2021 entspricht einer Ausschüttungssumme von 85,9 Millionen Euro, wie die Sartorius AG mitteilte.

Auf der Hauptversammlung am 25. März will der Konzern den Aktionären zudem den "Digitalexperten" Frank Riemensperger erstmalig zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Die Amtszeit des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Riemensperger soll für Thomas Scheper in das Gremium nachrücken, der nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht, wie Sartorius weiter mitteilte. Die anderen Aufsichtsratsmitglieder David Raymond Ebsworth, Daniela Favoccia, Lothar Kappich, Ilke Hildegard Panzer und Klaus Rüdiger Trützschler werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Die Sartorius-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,17 Prozent auf 380,00 Euro.

DJG/sha/kla

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com