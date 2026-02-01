DAX25.152 -0,4%Est506.132 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -3,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.245 -1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,30 -0,5%Gold5.151 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

DJV: Außenminister muss türkischen Botschafter einbestellen

23.02.26 12:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Verhaftung eines Reporters der Deutschen Welle in der Türkei hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) dazu aufgefordert, den türkischen Botschafter einzubestellen. Anlass ist die gegen den DW-Mitarbeiter Alican Uludag verhängte Untersuchungshaft.

Wer­bung

DJV: "Pure Schikane gegen einen kritischen Journalisten"

Der DJV-Vorsitzende Mika Beuster sprach von "purer Schikane gegen einen kritischen und unabhängigen Journalisten, der seinen Beruf ernst nimmt und sich nicht mundtot machen lässt". Der Haftbefehl sei "ein Frontalangriff auf den deutschen Auslandssender Deutsche Welle, der die Menschen journalistisch und nicht propagandistisch informiert". Dazu dürfe der Bundesaußenminister nicht schweigen. Die Einbestellung eines Botschafters gilt als diplomatisches Mittel deutlichen Protests.

Ein Gericht in Istanbul hatte Ende vergangener Woche einen Haftbefehl wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Uludag erlassen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hatte nach Angaben der DW zudem wegen "öffentlicher Verbreitung irreführender Informationen" sowie wegen "Beleidigung der türkischen Nation, des Staates und der Institutionen" Ermittlungen eingeleitet.

Die Vorwürfe beziehen sich den Angaben zufolge auf einen etwa eineinhalb Jahre alten Post auf X. Darin habe Uludag Maßnahmen der Regierung kritisiert, die mögliche Terroristen des Islamischen Staates freigelassen habe. Der Regierung habe er Korruption vorgeworfen.

Wer­bung

Bundesregierung und DJV besorgt über Lage der Pressefreiheit

Die Bundesregierung äußerte sich "zutiefst besorgt" über das Vorgehen und verwies auf die seit Jahren international kritisierte Lage der Pressefreiheit in der Türkei. Auch der DJV sieht in dem Fall ein weiteres Zeichen für die Einschränkung von Medienfreiheit. "Der Haftbefehl gegen Alican Uludag zeigt, dass das Erdogan-Regime an seinen Unterdrückungsmaßnahmen festhält", sagte Beuster. Unzählige Medienschaffende säßen weiterhin in Haft./mxx/DP/jha