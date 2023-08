Domainhandel

AI-Hype: Wertvolle ai.com-Domain wechselt den (prominenten) Besitzer

10.08.23 03:35 Uhr

Gut gewählte Domains sind leicht zu merken und sorgen so für besseren Traffic auf der eigenen Website. So nun auch zuletzt mit der Domain ai.com, eine der Internetadressen, die vom derzeitigen AI-Hype sicherlich profitieren. Jetzt sieht es so aus, als hätte der Unternehmer Elon Musk die Domain ergattert. Ruft man ai.com auf, wird man zu Musks x.ai weitergeleitet.

Werbung

Von OpenAI zu xAI: Die Reise einer Domain Erst im vergangenen Februar wurde die ai.com Domain, der IT-Fachzeitschrift Swiss IT-Magazin zufolge, an OpenAI verkauft. Nun wurde die Domain an Elon Musks Firma xAI, sicher nicht für wenig Geld, weitergereicht. Bislang führte die Suche nach ai.com zu OpenAIs Chat-GPT-Interface. Zu welchem Preis der Domainhandel stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Ruft man nun ai.com auf, wird man direkt auf x.ai weitergeleitet. Besonders viel passiert auf der Website nicht. Das Ziel der Firma, das Universum mithilfe der eigenen KI-Lösung zu verstehen, wird zusammen mit einer kurzen Vita aller Beteiligten vorgestellt. Die wertvolle Welt der Domains: Wissen, was morgen viel wert ist Die Domain ist jener Part, den ein Benutzer in die Adresszeile eines Browsers eingibt, um auf einer entsprechenden Website zu landen. Man braucht sie also, um Webseiten zu besuchen. Abhängig von aktuellen Trends und Bedürfnissen variiert die Nachfrage nach den Domains. Tagtäglich werden die beliebtesten unter ihnen gekauft und verkauft. Daraus hat sich ein eigener Markt entwickelt. Ein Artikel der Onlineplattform t3n beschreibt die Domains als wahre Vermögenswerte, die unter Umständen auch hohe Gewinne abwerfen können. Solche Domains, die irgendeine Besonderheit aufweisen, die sie zum gegebenen Zeitpunkt beliebt machen, werden teils für mehrstellige Millionenbeträge verkauft. Der Artikel verweist auf den Global Domain Report, welchem zufolge besonders die zweistelligen .com-Adressen die höchsten Verkaufspreise der letzten Jahre erzielten. Generell, so steht es im t3n-Artikel dazu, hätten kurze Domains mit dem .com am Ende, das höchste Potenzial. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com, Den Rise / Shutterstock.com