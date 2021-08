Doman Building Materials Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Doman Building Materials Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,640 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 756,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 83,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 412,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net