dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels auf 23.777 Punkte und damit gut ein halbes Prozent über seinem Xetra-Schluss. Der Dax würde damit aber noch unter seinem Wochenhoch vom Dienstag etwas über 23.800 Punkten bleiben, als der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die Ölpreise hatte einknicken und die Aktienkurse im Gegenzug steigen lassen. Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt. Im Fokus stehen vielmehr wieder der KI-Megatrend, die Ausgabenziele der Nato, die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands sowie die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und der EU sowie US- Geldpolitik .

USA: - IM PLUS - Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag gut geblieben. Nachdem der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 seine Rekordjagd am Vortag schon eröffnet hatte, war nun der marktbreite S&P 500 ganz nah an einer Bestmarke. Aus dem Handel ging der S&P 0,80 Prozent im Plus mit 6.141,02 Zählern. Ein erneuter Rekord gelang dem technologielastigen Leitindex Nasdaq 100, der am Donnerstag 0,94 Prozent höher mit 22.447,29 Punkten über die Ziellinie ging. Die allgemeine KI-Fantasie wurde von einem optimistischen Ausblick von Micron (Micron Technology) weiter genährt. Der Dow Jones Industrial hat es auf dem Weg zu Höchstständen indes noch etwas weiter. Auch wenn der Wall-Street-Leitindex am Donnerstag 0,94 Prozent auf 43.386,84 Punkte zulegte, fehlen ihm zur Bestmarke noch rund 1.700 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO - Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte am Freitag mit einem Kursplus von zuletzt 1,4 Prozent an seine Vortagesgewinne an. Treiber bleiben der KI-Megatrend sowie Hoffnungen auf eine eventuell doch schon baldige Leitzinssenkung in den USA. Die Aktienkurse in China profitierten hingegen nicht von der anderswo überwiegend guten Börsenstimmung, nachdem aktuelle Wirtschaftsdaten einen Rückgang der Gewinne von Industrieunternehmen zeigten. Die bekommen die Folgen der US-Zölle zu spüren. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien notierte im späten Handel 0,2 Prozent im Minus und der Hongkonger Leitindex Hang Seng sank um knapp ein halbes Prozent.

Wer­bung Wer­bung

^

DAX 23649,30 0,64%

XDAX 23723,84 0,93%

EuroSTOXX 50 5244,03 -0,15%

Stoxx50 4419,80 -0,24%

DJIA 43386,84 0,94%

S&P 500 6141,02 0,80%

NASDAQ 100 22447,29 0,94%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 130,50 -0,06%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1687 -0,11%

USD/Yen 144,53 +0,09%

Euro/Yen 168,95 -0,00%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 107.421 +0,39%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 67,11 +0,42 USD

WTI 65,64 +0,40 USD

°

/mis