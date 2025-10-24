DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,74 -0,3%Gold4.094 -0,8%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

24.10.25 07:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der DAX dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 24.265 Punkte. Auf Wochensicht liegt er schon gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der jüngste Rückschlag am Donnerstag wett gemacht. Rekorde bleiben damit in Reichweite. In Asien dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich insbesondere in Techwerten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

USA: - GEWINNE - Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 46.734,61 Punkten. Tags zuvor hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Am Donnerstag lieferten positive Quartalszahlen einiger großer Unternehmen Rückenwind. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach den jüngsten Verlusten wieder zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent zu. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,6 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen kletterte um 0,7 Prozent nach oben. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

