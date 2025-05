dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste nach Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der DAX dürfte am Mittwoch nach dem Sprung über 24.000 Punkte am Vortag und den jüngsten Rekorden kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent im Minus auf 24.010 Punkte. Die Bestmarke vom Vortag bei 24.082 Punkten bleibt aber in Sichtweite. Der MDax hatte es derweil auf einen Höchststand seit rund drei Jahren geschafft. An der Wall Street waren dem robusten Montag am Vorabend keine Anschlussgewinne gefolgt. Der Marktbreite S&P 500 wie auch der Nasdaq 100 hatten zuvor an sechs Handelstagen in Folge höher geschlossen und sich auf ihr Niveau vom Frühjahr erholt.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben nach der jüngsten Erholung am Dienstag weitere Ermüdungszeichen gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,27 Prozent tiefer mit 42.677,24 Punkten aus dem Handel. Nach der starken Vorwoche hatten die Indizes am Montag zwar nicht dauerhaft unter der US-Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody's gelitten, es letztlich aber nur knapp ins Plus geschafft. Anleger sollten auch künftig auf die schon seit Jahresbeginn besser gelaufenen europäischen Dividendenpapiere setzen, rät Elise Badoy, Leiterin Aktienresearch für die Emea-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) bei der US-Bank Citigroup.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 0,2 Prozent ein. Auch die US-Märkte hatten nach den jüngsten Gewinnen Ermüdungserscheinungen gezeigt. Etwas freundlicher war die Stimmung in China. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen legte um 0,7 Prozent zu und für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,5 Prozent nach oben.

DAX 24.036,11 0,42%

XDAX 24.023,24 -0,07%

EuroSTOXX 50 5.454,65 0,51%

Stoxx50 4.581,62 0,61%

DJIA 42.677,24 -0,27%

S&P 500 5.940,46 -0,39%

NASDAQ 100 21.367,37 -0,37%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,10 -0,15%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1333 0,44%

USD/Yen 143,71 -0,55%

Euro/Yen 162,87 -0,11%°

BITCOIN:

Bitcoin 107.509 0,61%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 66,50 1,12 USD

WTI 63,16 1,13 USD°

