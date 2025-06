dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verhaltener Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der DAX kommt wohl auch am Pfingstmontag auf seinem Rekordniveau wenig vom Fleck. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 24.260 Punkte. Am Donnerstag hatte er seine aktuelle Bestmarke von 24.479 Punkten erreicht - nach einem Jahresplus von fast 23 Prozent. Die Wall Street hatte am Freitag zwar positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Das Tageshoch wurde jedoch bereits im frühen Handel erreicht, also noch während der europäischen Handelszeit. In Asien überwogen am Morgen die Gewinner.

USA: - GEWINNE - Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht hat den New Yorker Börsen am Freitag ein deutliches Plus beschert. Sie machten damit den Rücksetzer vom Vortag mehr als wett, auch wenn die zeitweise höheren Gewinne etwas abschmolzen. Dass US-Präsident Donald Trump für Montag neue Handelsgespräche mit China ankündigte, gab den Kursen keinen nachhaltigen weiteren Impuls. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 1,05 Prozent höher mit 42.762,87 Punkten aus dem Handel. Damit erzielte er ein Wochenplus von 1,2 Prozent. Für den von Technologietiteln dominierten Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,99 Prozent auf 21.761,79 Punkte hoch, womit sich sein Wochengewinn auf 2 Prozent beläuft. Der marktbreite S&P 500 schloss 1,03 Prozent fester mit 6.000,36 Punkten.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Montag zugelegt. In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel ein Prozent an. Für den Hongkonger Hang Seng ging es zuletzt ebenfalls um knapp ein Prozent nach oben. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen verzeichnete dagegen nur minimale Gewinne. Der chinesische Außenhandel legte im April unter anderem wegen der Handelsstreitigkeiten mit den Vereinigten Staaten nicht so stark wie von Experten erwartet zu.

DAX 24304,46 -0,08%

XDAX 24318,98 0,32%

EuroSTOXX 50 5430,17 0,36%

Stoxx50 4589,76 0,56%

DJIA 42762,87 1,05%

S&P 500 6000,36 1,03%

NASDAQ 100 21761,79 0,99%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,39 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1419 0,22%

USD/Yen 144,37 -0,32%

Euro/Yen 164,86 -0,13%

BITCOIN:

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 105.453 -0,32%

ROHÖL:

Brent 66,42 -0,05 USD

WTI 64,55 -0,03 USD

