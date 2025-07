dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Weimer: Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1 hat begonnen

BERLIN - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht die journalistische Unabhängigkeit bei ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) in Gefahr, sollte der italienische Berlusconi-Konzern MediaForEurope (MFE-MEDIAFOREUROPE) den deutschen Medienkonzern übernehmen. "Es hat eine Übernahmeschlacht begonnen, über deren Ausgang ich mir Sorgen mache", sagte der auch für Medien zuständige Staatsminister dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Meine Besorgnis kreist um die Frage, ob die journalistische und wirtschaftliche Unabhängigkeit auch nach einem Eigentümerwechsel gewahrt bleibt."

Nur drei Wochen Zeit für Kovac: BVB startet in Vorbereitung

DORTMUND - So spät wie noch nie zuvor ist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) mit der üblichen Leistungsdiagnostik in die Saisonvorbereitung gestartet. Trainer Niko Kovac bleiben bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Revier-Rivalen Rot-Weiss Essen am 18. August nur gut drei Wochen Zeit.

Ricken lässt sich Zeit bei Verlängerung mit Kovac

DORTMUND - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Sportchef Lars Ricken lässt sich mit einer Vertragsverlängerung von Trainer Niko Kovac noch Zeit. Bei den Spielern Emre Can, Julian Brandt oder Niklas Süle, die in ihr vorerst letztes Vertragsjahr gehen, nimmt Ricken zudem einen ablösefreien Abgang am Ende der kommenden Saison in Kauf.

Swiss im Streit mit den Technikern um Schichtpläne - Vorwürfe der Gewerkschaft

KLOTEN - Bei Swiss gibt es Streit mit den Flugzeugtechnikern wegen der Einsatzzeiten. Für die Schichtpläne muss ein neues Modell gefunden werden. Die Verkehrsgewerkschaft SEV-GATA erhebt schwere Vorwürfe gegen Swiss. Die Airline weist diese zurück.

Neue Luxussteuer beschäftigt deutsche Autobauer in China

PEKING - Eine Änderung der Luxussteuer in China beschäftigt derzeit die großen deutschen Premium-Autobauer. Chinas Finanzministerium hatte vor rund einer Woche eine Änderung der Steuerregelung für Luxusautos mitgeteilt und damit die Grenze, aber der die Abgabe fällig wird, von bisher 1,3 Millionen Yuan (derzeit rund 154.000 Euro) herabgesetzt. Seit vergangenem Sonntag ist die neue Norm in Kraft und dürfte vor allem den chinesischen Marken helfen, die in der Oberklasse unterwegs sind und noch unter den Grenzwert fallen könnten.

Fast sechs Millionen - E-Automarkt wächst wieder schneller

MÜNCHEN - Die weltweiten Elektroautoneuzulassungen steigen wieder schneller. Im ersten Halbjahr waren es mehr als 5,9 Millionen rein batteriebetriebene Stromer (BEV), wie eine Analyse von PwC zeigt. Das sind 37 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: im Gesamtjahr 2024 hatte der Absatz nur um gut 14 Prozent zugelegt.

Dertour: Trotz Krisen gönnen sich viele mehr im Urlaub

KÖLN/FRANKFURT - Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour beobachtet bei seinen Kunden trotz Inflation eine stabile Ausgabebereitschaft - mit einem klaren Fokus auf Komfort. "Die Preise sind stabil geblieben, aber viele gönnen sich mehr: bessere Hotels, All inclusive, höhere Kategorien", sagte Deutschland-Geschäftsführer Mark Tantz der Deutschen Presse-Agentur. "Die Leute geben Geld für Urlaub aus, das ist nach wie vor ein Prioritätenthema. Daran hat sich auch durch Inflation oder andere Krisen nichts geändert."

Seehäfen melden 15 Milliarden Euro Investitionsbedarf an

HAMBURG - Der Branchenverband der deutschen Seehafenbetriebe hat für Sanierung und Ausbau der Hafeninfrastruktur in den deutschen Küstenländern einen Finanzbedarf von insgesamt rund 15 Milliarden Euro angemeldet. "Dabei geht es um marode Kaimauern und fehlende Schwerlastflächen bis hin zu mangelhaften Anbindungen an das Hinterland", sagte die Vorsitzende des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), Angela Titzrath, der Hamburg-und-Norddeutschland-Redaktion der "Welt am Sonntag".

Branchenverband sieht Heizungsmarkt in der Krise

BERLIN - Der Heizungsmarkt in Deutschland steckt aus Sicht des Branchenverbandes in der Krise. Im ersten Halbjahr sank der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 296.500 Stück. Zwar stiegen im ersten Halbjahr die Absatzzahlen von Wärmepumpen - von Zielen ist die Branche aber weit entfernt. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) nannte die Zahlen dramatisch.

