dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.02.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Raketen plus KI: Musk legt SpaceX und xAI zusammen

AUSTIN - Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte. Er schätze, dass in zwei bis drei Jahren dies der günstigste Weg sein werde, um Rechenleistung für Künstliche Intelligenz zu generieren, schrieb er in einem Blogeintrag.

ROUNDUP/Durststrecke vorbei: Sartorius will 2026 weiter zulegen

GÖTTINGEN - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) will 2026 an seine jüngste Erholung anknüpfen. Nach einer längeren Durststrecke, die sich an eine starke Corona-Zeit angeschlossen hatte, sehen die Göttinger sich und die Branche inzwischen wieder im Aufwind. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vor allem von einem starken Lauf in seiner Bioprozesssparte profitiert. Konzernchef Michael Grosse ist optimistisch, dass nun auch der kleineren Laborsparte ein Aufschwung bevorsteht. An der Börse konnte die Aktie anfängliche Gewinne aber nicht halten.

ROUNDUP/Trotz KI Boom: Chipzulieferer Siltronic blickt vorsichtig auf 2026

MÜNCHEN - Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. So sorgt zwar der KI-Boom und die damit hohe Nachfrage nach schnellen Computer-Prozessoren sowie Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) für eine rege Nachfrage nach größeren Silizium-Scheiben, aus denen dann Computer-Chips hergestellt werden. Dem gegenüber steht aber schon länger eine eher träge Nachfrage aus der breiten Industrie, der Autobranche sowie seitens Smartphone-Herstellern. Denn in diesen Bereichen sitzen viele Kunden von Siltronic sowie deren Kunden immer noch auf teils hohen Lagerbeständen, die sie erst einmal weiter abbauen.

US-Pharmakonzern Merck & Co enttäuscht mit Prognose für 2026

RAHWAY - Der US-Pharmariese Merck & Co (Merck) nimmt sich für 2026 weiteres Wachstum vor. Nach einem Umsatzplus von rund ein Prozent auf 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 peilt der Konzern für 2026 einen Anstieg auf 65,5 bis 67 Milliarden Dollar an, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Die Prognose fällt allerdings etwas enttäuschend aus, denn von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 67,5 Milliarden gerechnet. Die Aktie geriet vorbörslich unter Druck.

Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumen - Aktie rauscht ab

SAN JOSE - Der US-Zahlungsdienstleister PayPal tauscht nach einem schwachen Quartal und einem verfehlten Ausblick den Chef aus. An die Stelle von Alex Chriss tritt auf Geheiß des Verwaltungsrates ab März der bisherige HP Inc (HP)-Chef Enrique Lores, wie der Konzern am Dienstag im kalifornischen San Jose mitteilte. Das Kontrollgremium habe eine detaillierte Analyse vorgenommen und der Konzern sei mit seinen Fortschritten im Vergleich mit der Konkurrenz und der Branche nicht weit genug gekommen, hieß es zur Begründung. Chriss führte die Geschäfte seit September 2023. Gleichzeitig schockte Paypal die Anleger mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal. Die Aktie rutschte im vorbörslichen US-Handel um mehr als 14 Prozent ab. Die Papiere von HP Inc fielen um gut zwei Prozent.

ROUNDUP 2: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Gewinn als erwartet - Aktie gibt nach

UNTERFÖHRING - Der kriselnde Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) hat im abgelaufenen Jahr aufgrund des anhaltend schwachen TV-Werbemarktes noch weniger verdient als befürchtet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege auf Basis vorläufiger Zahlen voraussichtlich bei 405 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend in Unterföhring mit.

ROUNDUP: Pumpenhersteller KSB will nach Rekordjahr weiter wachsen

FRANKENTHAL - Ein gut laufendes Pumpengeschäft hat KSB (KSB SECo) 2025 ein weiteres Rekordjahr beschert. Und 2026 will der SDAX-Konzern aus Frankenthal trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft seinen Wachstumskurs fortsetzen, wie KSB am Dienstag zur Vorlage seiner vorläufigen Zahlen mitteilte. Angesichts der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation und den weltweiten politischen Spannungen zeigte sich Unternehmenslenker Stephan Timmermann mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: Der Pumpen- und Armaturenhersteller habe 2025 "zu einem erneut besten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht".

Robotaxi-Firma Waymo stockt Kasse im Wettlauf mit Tesla auf

MOUNTAIN VIEW - Im Wettlauf mit Elon Musks Tesla um den Markt für fahrerlose Robotaxis füllt die Google-Schwesterfirma (Alphabet C (ex Google)) Waymo ihre Kassen für eine globale Expansion. Waymo sammelte von Investoren 16 Milliarden Dollar (13,5 Mrd Euro) in einer Finanzierungsrunde ein. Das Unternehmen wurde dabei insgesamt mit 126 Milliarden Dollar bewertet, wie es in einer Mitteilung hieß.

Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder bei Walt Disney

BURBANK - Der US-Entertainmentriese Walt Disney hat sich für einen Nachfolger für Konzernchef Bog Iger entschieden. Der Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro wird den Staffelstab von Iger mit der Hauptversammlung am 18. März übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Schritt war so erwartet worden, tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen D'Amaro als Nachfolger genannt.

