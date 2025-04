dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.04.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Schott Pharma schließt Quartal unerwartet gut ab - Aktie zieht an

MAINZ - Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat im zweiten Geschäftsquartal (Ende März) positiv überrascht. Die am Donnerstag nach Börsenschluss in Mainz vorgelegten Eckdaten fielen besser aus, als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Der Vorstand bestätigte zudem seine Jahresziele. Die im SDAX-notierte Aktie stand am Freitag kurz nach Handelsbeginn 8 Prozent im Plus.

Marktturbulenzen lassen Erträge von JPMorgan sprudeln - Risikovorsorge erhöht

NEW YORK - Die US-Großbank JPMorgan Chase (JPMorgan ChaseCo) hat im ersten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Die Erträge stiegen um 8 Prozent auf 45,3 Milliarden US-Dollar, teilte das Institut am Freitag in New York mit. Damit übertraf die Bank die Schätzungen von Analysten. Bankchef Jamie Dimon konnte sich dabei über ein Rekordergebnis im Geschäft rund um den Aktienhandel freuen. Es war begünstigt von den chaotischen Marktbewegungen durch die politischen Ankündigungen von Präsident Donald Trump in den vergangenen Wochen. Dimon verwies aber auch darauf, dass er die Firma "auf eine breite Palette von Szenarien" vorbereite. Die Wirtschaft sei mit erheblichen Turbulenzen konfrontiert. Die JPMorgan-Aktie legte vorbörslich zu.

ROUNDUP 2: Gerresheimer mit durchwachsenem ersten Quartal - Ziele bestätigt

DÜSSELDORF - Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer ist zum Jahresbeginn dank der Übernahme der italienischen Bormioli Pharma kräftig gewachsen. Aus eigener Kraft fielen Erlöse und operatives Ergebnis zwar, allerdings hatte Unternehmenschef Dietmar Siemssen zuletzt bereits wegen Verschiebungen im Geschäft mit Spritzen einen trägen Auftakt ins Geschäftsjahr in Aussicht gestellt. Hinzu kam eine schleppende Nachfrage der Kosmetikindustrie. Am Ende blieb der Umsatz zwar hinter der mittleren Analystenschätzung zurück, das operative Ergebnis lag aber leicht darüber.

ROUNDUP: Mutares verringert Steyr-Beteiligung deutlich - Millionen-Erlös

MÜNCHEN - Der Verkauf einer größeren Beteiligung am Motorenbauer Steyr Motors hat der Investmentgesellschaft Mutares Millionen eingebracht. Im Rahmen einer Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors seien insgesamt 910.000 Papiere zu je 34,00 abgegeben worden, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Der Bruttoemissionserlös für Mutares aus der Reduzierung ihrer Beteiligung an Steyr seit dem 18. März einschließlich der Umplatzierung belaufe sich bislang auf rund 74 Millionen Euro. Fortan hält Mutares dann noch rund 40 Prozent an dem Motorenbauer, dessen Aktien zwischenzeitlich von Rüstungsfantasie getrieben stark gestiegen waren.

US-Bank Wells Fargo verzeichnet Ertragsrückgang

SAN FRANCISCO - Die Zurückhaltung der US-Verbraucher bei Anschaffungen auf Pump sowie die gesunkenen Zinsen in den USA haben der US-Bank Wells Fargo (Wells FargoCo) im ersten Quartal einen Ertragsrückgang eingebrockt. Im Zuge eines Rückgangs des Nettozinsüberschusses um 6 Prozent fielen die Erträge in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte. Der Überschuss stieg zwar um 6 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, das lag aber auch an einer geringeren Steuerlast. Unternehmenschef Charlie Scharf sprach laut Mitteilung von insgesamt soliden Resultaten, warnte aber auch vor den Risiken durch die Handelspolitik der neuen US-Regierung. Eine zeitnahe Lösung dieses Thema wäre gut für Unternehmen, Konsumenten und die Finanzmärkte , sagte er.

Stellantis verzeichnet dickes Minus bei Auslieferungen im ersten Quartal

AMSTERDAM - Der kriselnde Opel-Mutterkonzern Stellantis hat im ersten Quartal mit deutlichen Absatzproblemen zu kämpfen gehabt. In den drei Monaten bis Ende März ging die Zahl der an Händler, Flotten- sowie Privatkunden ausgelieferten Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 1,2 Millionen Stück zurück, teilte der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Rivale am Freitag in Amsterdam mit. Dabei lief es im zweitwichtigsten Markt Nordamerika mit einem Absatz-Einbruch von einem Fünftel besonders schlecht.

Novartis kündigt Milliarden-Investitionen in den USA an

BASEL/EAST HANOVER US - Der Pharmakonzern Novartis will in den USA in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion und der Forschung investieren. Er dürfte damit auf die Zolldrohungen der US-Regierung unter Donald Trump reagieren.

Südzucker befürchtet Gewinnrückgang im Auftaktquartal

MANNHEIM - Wegen eines schwierigen Starts ins neue Geschäftsjahr rechnet der Südzucker-Vorstand mit deutlichen Ergebnisrückgängen. Sowohl der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) als auch das operative Ergebnis des ersten Quartals (per Ende Mai) dürften signifikant unter dem Vorjahresniveau liegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in Mannheim mit. Im Vorjahr wies Südzucker einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 230 Millionen Euro aus, das operative Ergebnis lag bei 155 Millionen Euro. Der Vorstand bleibt dennoch bei seinen Jahreszielen, die er Mitte Februar ausgegeben hatte. Die Aktien reagierte kaum auf die Neuigkeiten.

'Missbräuchliche Behinderung': Kartellamt mahnt Vodafone ab

BONN - Das Bundeskartellamt hat das Telekommunikationsunternehmen Vodafone (Vodafone Group) wegen dessen Rolle beim Handynetz-Ausbau des Konkurrenten 1&1 abgemahnt. Es bestehe der Verdacht einer kartellrechtswidrigen Behinderung, teilten Deutschlands oberste Wettbewerbshüter in Bonn mit.

Weitere Meldungen

-Thyssenkrupp/HKM: IG Metall will über Sozialtarif verhandeln

-Lohnplus für 2.800 Beschäftigte von Globalfoundries in Dresden

-Neuer fehlt Bayern gegen BVB - und wohl auch in Mailand

-Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe sind so gefragt wie nie

-Kinderspielzeug soll in der EU sicherer werden

-'Bild': BVB denkt über Rückkehr von Hummels nach

-ROUNDUP: Bus-Geschäft von Daimler Truck legt ordentlich zu

-Hamborner Reit senkt Dividendenpolitik

-Fernzüge im März noch unpünktlicher als vor einem Jahr

-Zollstreit: Von der Leyen erwägt Abgaben für US-Techfirmen

-EU-Staaten wollen Regel für volle Gasspeicher verlängern

-ROUNDUP: BayernLB erwartet Gewinnrückgang

-Stromleitung A-Nord soll Hunderte Millionen Euro einsparen

-VW-Tochter Scania übernimmt Northvolt-Fabrik in Polen°

