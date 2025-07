dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.07.2025 - 15.15 Uhr

Chemiekonzern Covestro senkt Prognose - Lage ohne Anzeichen einer Erholung

LEVERKUSEN - Der Kunststoffkonzern Covestro senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Hintergrund sei die anhaltend schwache Konjunkturlage, zudem gebe es keine Anzeichen auf eine kurzfristige Erholung, teilte das Unternehmen am Freitag in Leverkusen mit. Covestro gehört inzwischen mehrheitlich dem Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

VW und Partner beenden Produktion in China-Werk Nanjing

NANJING - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und sein chinesischer Partner Saic schließen ihr gemeinsames Werk in der chinesischen Großstadt Nanjing. Das Werk in der ostchinesischen Provinz habe die Produktion beendet, ging aus einem Statement der Wolfsburger hervor. Der Konzern beschleunige den Umbau auf elektrische Fahrzeuge, und für diese Strategie werde das Produktionsnetzwerk optimiert, hieß es.

ROUNDUP 2: Mietpreisbremse verlängert - Ministerin droht mit Bußgeld

BERLIN - Die Mietpreisbremse für Neuvermietungen in begehrten Wohngebieten wird bis Ende 2029 verlängert. Ein entsprechender Gesetzentwurf der schwarz-roten Koalition fand die notwendige Mehrheit im Bundesrat. Die Mietpreisbremse gilt in Gegenden, die die jeweilige Regierung des Bundeslandes als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt bestimmt. Bei Neuvermietung einer Wohnung darf die Miete dort zu Beginn höchstens um zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. So heißt die Durchschnittsmiete für vergleichbare Wohnungen, die zum Beispiel in Mietspiegeln zu finden ist.

Bundesrat sorgt sich um Zukunft der deutschen Stahlindustrie

BERLIN - Der Bundesrat hat an die Bundesregierung appelliert, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie in Deutschland nachhaltig zu sichern. Dazu solle sie unter anderem die Umsetzung des europäischen Aktionsplans für Stahl und Metalle so schnell wie möglich in die Wege leiten, heißt es in einer angenommenen Entschließung. In ihr werden unter anderem auch wettbewerbsfähige Stromkosten sowie das dauerhafte Unterbinden von unfairen Importen, Preisdumping und unerlaubten Subventionen gefordert.

BMW-Chef erwartet Abkehr von striktem Verbrennerverbot

GRÜNWALD - BMW-Chef Oliver Zipse glaubt nicht, dass die CO2-Regulierung der EU mit dem ab 2035 geplanten Verbot neuer Verbrenner Bestand haben wird. Er sei zuversichtlich, dass es 2028 eine Änderung geben werde, sagte er am Rande einer Präsentation. "Das derzeitige System ist ein Desaster." Es zerstöre die Industrie und ihre Fähigkeit, in neue Technologien zu investieren.

Novartis: Cosentyx wird in Québec über öffentliches Gesundheitssystem bezahlt

MONTREAL - Novartis hat einen Erfolg in Kanada erzielt. Das Hautkrankheitsmittel Cosentyx wird bei der Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) in der Provinz Québec künftig vom öffentlichen Gesundheitssystem bezahlt.

