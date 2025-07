dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.07.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Mercedes-Benz erwartet wegen US-Zöllen weniger Marge - Aktie fällt

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) rechnet nach dem Zolldeal der EU mit den USA mit einer geringeren Ertragskraft als bisher in diesem Jahr. Aber auch sonst stehen die Dinge nicht zum Besten, läuft das Geschäft im wichtigen Markt China doch weiter schlecht. Vorstandschef Ola Källenius geht davon aus, dass das schwache Wirtschaftsumfeld dort weiter bremst und der Wettbewerb "auf absehbare Zeit extrem hoch" bleiben wird, wie er am Mittwoch in einer Telefonkonferenz sagte. Die Stuttgarter steuern gegen, für das eingeleitete Sparprogramm fielen hohe Sonderkosten an. Insgesamt erlitt der DAX-Konzern einen herben Gewinneinbruch. Die Aktie lag am Mittag im Minus.

ROUNDUP: Adidas bekräftigt Prognose - Enttäuschung bei Anlegern

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller adidas hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Allerdings belastet der starke Euro die Umsatzentwicklung, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Auch zeigten sich erste Bremsspuren durch die US-Zölle, die Adidas jedoch mehr als ausgleichen konnte. An seiner Prognose hielt Konzernchef Björn Gulden fest. Die möglichen Verwerfungen durch den laufenden Handelskonflikt verhindern dabei mehr. Die Beibehaltung des Ausblicks stieß dem Aktienmarkt zu Handelsbeginn sauer auf.

ROUNDUP/Konsumschwäche: Symrise senkt Umsatzausblick - Aktie unter Druck

HOLZMINDEN - Eine nachlassende Kauflaune vieler Menschen stimmt den Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. Im ersten Halbjahr bremste den Konzern eine träge Entwicklung des Geschäfts rund um Zusätze für Heimtiernahrung, das vor allem während der Corona-Pandemie noch einer der großen Treiber war. Hinzu kommt nun ein schwaches Geschäft mit der Kosmetikindustrie, insbesondere mit Sonnenschutzfiltern, die im Hitzesommer 2024 allerdings auch besonders stark gefragt waren. Die Anleger an der Börse zeigten sich enttäuscht.

ROUNDUP: BASF rechnet weiter mit schwierigen Geschäften

LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF bereitet sich trotz der jüngsten Zolleinigung zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) auf eine schwächere Nachfrage vor. "Die Volatilität in den Zollankündigungen und die Unvorhersehbarkeit weiterer Entscheidungen der USA sowie möglicher Gegenreaktionen von Handelspartnern sorgen für hohe Unsicherheit", teilte der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen mit.

ROUNDP: Sportwagenbauer Porsche senkt Prognose erneut - Aktie im Plus

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) muss wegen der US-Zölle erneut seine Gewinnaussichten zusammenstutzen. So geht Vorstandschef Oliver Blume für dieses Jahr noch von 5 bis 7 Prozent operativer Umsatzrendite aus, wie der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch mitteilte. Die Stuttgarter hatten bereits zuvor ihren Ausblick gedämpft, bei den zuletzt in Aussicht gestellten 6,5 bis 8,5 Prozent Marge waren allerdings nur die Zollauswirkungen in den Monaten April und Mai einkalkuliert. Die Aktie zog nach Handelsbeginn allerdings an.

ROUNDUP: Einsparungen treiben UBS-Gewinn stark nach oben - Aktie legt zu

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal inmitten ihres Konzernumbaus deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Damit übertraf sie auch die Erwartungen von Analysten. Bei der Integration der vor über zwei Jahren übernommenen Credit Suisse macht die UBS zudem weitere Fortschritte, wie sie am Mittwoch in Zürich mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Danones Protein-Produkte sind gefragt - Quartalsgewinn wie erwartet

PARIS - Der jüngste Trend hin zu besonders eiweißhaltigen Lebensmitteln hat den französischen Konsumgüterkonzern Danone im zweiten Quartal angetrieben. Skyr, Kefir und andere High-Protein-Produkte waren besonders in Europa, Nord- und Lateinamerika gefragt, wie der Produzent von Marken wie Yopro, Actimel und Alpro am Mittwoch in Paris mitteilte. Danone profitiert nicht zuletzt davon, dass GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme die Nachfrage nach eiweißreichen Lebensmitteln ankurbeln. Zudem läuft das Geschäft mit Produkten zur medizinischen Ernährung insbesondere in China und angesichts einer alternden Bevölkerung rund. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Santander kauft nach Gewinnplus weitere Aktien zurück - Kurs sinkt

MADRID - Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal einen weiteren Rekordgewinn erzielt. Mit gut 3,4 Milliarden Euro lag der Überschuss sieben Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Mittwoch in Madrid mitteilte. Jetzt will die Bank binnen zwei Jahren noch mehr eigene Aktien zurückkaufen und stellt dafür mindestens zehn Milliarden Euro bereit. Allerdings verbuchte Bankchefin Ana Botín eine unerwartete Einmalbelastung in Brasilien. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP: Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal - Aktie gefragt

PARIS - Die Schwäche in Nordasien hat den französischen Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) überraschend deutlich gebremst. Konzernweit sank der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf gut 10,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mitteilte. Das war etwas weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Zuwächse in weiten Teilen der Welt machten einen kräftigen Umsatzrückgang in Nordasien mit China und Südkorea nicht ganz wett.

ROUNDUP: Wachstum von Krones lässt nach - Quartal unter Erwartungen

NEUTRAUBLING - Beim Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen KRONES hat sich nach einem starken Jahresstart das Umsatzwachstum zuletzt abgeschwächt. Zudem lag der Auftragseingang im zweiten Quartal leicht unter dem Vorjahreszeitraum. Während das MDax-Unternehmen von einer saisonal bedingten Verlangsamung sprach, zeigten sich Analysten enttäuscht. Das Management um Konzernchef Christoph Klenk bestätigte zwar seine Jahresziele, doch die Börse tröstete das nicht.

ROUNDUP: Kion überrascht mit starkem Auftragseingang - Aktie gibt dennoch nach

FRANKFURT - Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers Kion (KION GROUP) ist durchwachsen ausgefallen. Während Umsatz und Profitabilität etwas hinter den Markterwartungen zurückblieben, konnten die Frankfurter sich über überraschend viele Aufträge freuen. Dabei verzeichnete das lange Zeit kränkelnde Geschäft mit Lagertechnik und Lieferkettenlösungen in den drei Monaten bis Ende Juni einen Rekordauftragseingang, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der im MDAX gelistete Konzern bestätigte seine Jahresprognose. Der Aktienkurs gab dennoch nach.

ROUNDUP: Evotec verkauft Standort in Toulouse wohl an Sandoz - Börse freut sich

HAMBURG - Der kriselnde Hamburger Wirkstoffforscher und -entwickler Evotec (EVOTEC SE) wird sich im Zuge seines Umbaus voraussichtlich auch von seinen Aktivitäten in Toulouse trennen. Die Hanseaten wollen den Standort an den Schweizer Generikahersteller Sandoz verkaufen, mit dem Evotec bereits eine längere Partnerschaft verbindet. Beide Seiten hätten eine nicht bindende Vereinbarung über einen möglichen Verkauf getroffen, teilte der MDAX-Konzern am Mittwoch mit. Sollte es tatsächlich zur Veräußerung kommen, fließen Evotec unter anderem rund 300 Millionen Dollar in bar zu. Für die Investoren an der Börse sind dies gute Nachrichten, nachdem Evotec erst kürzlich sein Umsatzziel für das Jahr gesenkt hatte.

ROUNDUP: Luxusgüterhersteller Hermes legt weiter zu - Aktie fällt dennoch

PARIS - Der französische Luxuskonzern Hermes (Hermès (Hermes International)) trotzt weiter dem zuletzt schwierigeren Umfeld für Luxusgüterhersteller. Umsatz und Gewinn legten weiter zu. Zudem wurde die Prognose bestätigt. An der Börse wurden die Nachrichten allerdings mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktien des EuroStoxx-50-Schwergewichts (EuroStoxx 50) sackten um bis zu fünf Prozent ab. Die Zeiten einer hohen Bewertungsprämie seien wohl vorbei, schrieb Citigroup-Analyst Thomas Chauvet in einer Studie zu den Zahlen.

ROUNDUP: Siemens Healthineers wird nach starkem Quartal optimistischer

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers verzeichnet weiter gute Geschäfte. Umsatz und Gewinn legten im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) zu. Dabei zeigten sich erste Bremsspuren durch die US-Zollpolitik. Die Belastungen konnten die Erlanger jedoch mehr als ausgleichen. Dank der guten Entwicklung zeigte sich das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024/25 optimistischer - obwohl sich die Auswirkungen durch die Zölle sich im Schlussquartal erhöhen dürften.

Weitere Meldungen

