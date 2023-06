Dr Hönle-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Für den 08.06.2023 wurde bei Dr Hönle ein Insiderdeal gemeldet. Am 12.06.2023 wurde der Handel mit Dr Hönle-Anteilen gemeldet. in enger Beziehung Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsberatung GmbH griff am 08.06.2023 bei Dr Hönle-Aktien zu. 21.500 Dr Hönle-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 19,00 EUR gekauft. Die Dr Hönle-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 18,70 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Dr Hönle-Aktie im FSE-Handel an und legte um 4,20 Prozent auf 19,75 EUR zu. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 91 Dr Hönle-Aktien. Die Dr Hönle-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 115,48 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 6.061.854 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsberatung GmbH wurde am 07.06.2023 erfasst. Damals deckte sich Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsberatung GmbH mit 600 Dr Hönle-Aktien zu jeweils 18,65 EUR ein.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dr. Hönle AG - UV Technology Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dr. Hönle AG - UV Technology Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dr. Hönle AG - UV Technology

Bildquellen: Hoenle AG