Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 47,50 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:38 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 47,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,50 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,55 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 5.615 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. 18,32 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,57 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 784,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 771,26 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein

Börse Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer