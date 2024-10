Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 47,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 1,1 Prozent auf 47,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 47,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 21 Stück.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,70 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 41,75 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,33 EUR an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 784,67 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 771,26 Mio. EUR umsetzen können.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Am 04.11.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

