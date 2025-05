Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 60,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,8 Prozent auf 60,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 60,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 704 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 69,50 EUR erreichte der Titel am 01.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 29,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 76,00 EUR.

Am 30.04.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,75 Prozent auf 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 735,82 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

