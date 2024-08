Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 45,85 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 45,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 48,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,10 EUR. Bisher wurden heute 514 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 22,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 41,75 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,59 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Drägerwerk-Aktie.

