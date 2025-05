Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 62,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 15:51 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 63,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 62,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 12.976 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 10,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 48,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

