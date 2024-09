Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 45,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 45,35 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.667 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 23,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,94 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 60,33 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.07.2024. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 784,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 771,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Drägerwerk-Aktie gibt nach: Jefferies hebt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 47 Euro

SDAX-Handel aktuell: SDAX verliert nachmittags