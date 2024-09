Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk steigt am Donnerstagvormittag

Drägerwerk im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 45,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 45,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 45,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 146 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 7,84 Prozent sinken.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 60,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 784,67 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 771,26 Mio. EUR umgesetzt.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Drägerwerk-Aktie gibt nach: Jefferies hebt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 47 Euro