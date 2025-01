Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 48,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 48,90 EUR zu. Bei 49,00 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 47,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.524 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 54,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 11,86 Prozent wieder erreichen. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,70 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,59 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,33 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,25 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

