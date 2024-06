Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 50,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 50,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 50,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,49 Prozent.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,45 EUR je Drägerwerk-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 735,82 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je Drägerwerk-Aktie.

