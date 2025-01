Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk schießt am Donnerstagmittag hoch

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 7,6 Prozent auf 52,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,6 Prozent auf 52,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 53,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,50 EUR. Zuletzt wechselten 19.855 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 3,80 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 19,92 Prozent Luft nach unten.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,59 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.10.2024 vor. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

