Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 54,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 54,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 55,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 27.361 Stück.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 42,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,72 EUR fest.

