Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 45,75 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 45,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 45,90 EUR. Mit einem Wert von 45,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 18,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,33 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 25.07.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 784,67 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 771,26 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

