Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 44,85 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 44,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 45,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Gewinne von 25,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 43,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,42 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 60,33 EUR angegeben.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Drägerwerk die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,21 EUR je Aktie.

