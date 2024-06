Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 50,10 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 50,10 EUR ab. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 1 Stück.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,67 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,45 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,91 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 761,13 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

