Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag leichter

Das Papier von Drägerwerk gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 39,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 39,55 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,55 EUR.

Am 03.01.2022 markierte das Papier bei 55,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 28,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2022 Kursverluste bis auf 37,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,43 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 07.03.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,607 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

So schätzen die Analysten die Drägerwerk-Aktie im Oktober 2022 ein

Drägerwerk-Aktie gibt Gewinne ab: Drägerwerk rutscht in die roten Zahlen - Hoffnung auf mehr Umsatz im Schlussquartal

Drägerwerk-Aktie fällt: Prognose wegen Lieferketten-Probleme gestrichen - Gesenkte Jahresziele verschrecken Drägerwerk-Anleger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk