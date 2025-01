Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 55,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,70 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,10 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 2.635 Aktien.

Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,54 Prozent. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 24,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich fester

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen