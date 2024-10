Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagvormittag höher

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 09:00 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 46,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 46,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,50 EUR. Zuletzt wechselten 159 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,10 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,31 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 60,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 784,67 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

