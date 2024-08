Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 45,05 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 1,2 Prozent auf 45,05 EUR ab. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 130 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,75 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 7,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,67 EUR.

Am 25.07.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 784,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 771,26 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,96 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

