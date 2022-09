Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 44,25 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 44,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 465 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2021 auf bis zu 72,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 39,34 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2022 bei 43,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 2,19 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 58,58 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 25.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,44 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 24,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 862,55 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Drägerwerk am 27.10.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 02.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,277 EUR fest.

