Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Minus

Die Drägerwerk-Aktie musste um 24.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 47,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 47,50 EUR. Mit einem Wert von 47,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.515 Drägerwerk-Aktien.

Am 30.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 42,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 45,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 5,17 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 69,05 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,58 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

