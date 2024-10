Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 46,95 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 46,95 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 46,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 19,70 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 43,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,42 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,33 EUR aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 771,26 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,19 EUR je Aktie belaufen.

