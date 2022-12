Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag mit Verlusten

Die Drägerwerk-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 42,05 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 41,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.450 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 55,85 EUR markierte der Titel am 03.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,71 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 10,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 47,43 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -3,607 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

So schätzen die Analysten die Drägerwerk-Aktie im Oktober 2022 ein

Drägerwerk-Aktie gibt Gewinne ab: Drägerwerk rutscht in die roten Zahlen - Hoffnung auf mehr Umsatz im Schlussquartal

Drägerwerk-Aktie fällt: Prognose wegen Lieferketten-Probleme gestrichen - Gesenkte Jahresziele verschrecken Drägerwerk-Anleger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk