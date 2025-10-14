Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusZollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
China kämpft 'Zollkrieg' mit USA bis zum Ende. Samsung steigert Betriebsgewinn stärker als erwartet. Medios-Aktie ersetzt Ceconomy im SDAX. US-Deal könnte Trendwende für Novo Nordisk bringen. Erstnotiz der thyssenkrupp-Tochter TKMS für den 20. Oktober geplant. Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September. Rio Tinto mit stabiler Eisenerz-Förderung im dritten Quartal.
