Video: Cost-Average-Effekt einfach erklärt - was er bringt und wie Anleger davon profitieren

Anleger, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig den gleichen Betrag in dasselbe Wertpapier investieren, können vom Durchschnittskosteneffekt - auch Cost-Average-Effekt genannt - profitieren. Er hilft Ihnen dabei, bereits mit kleinen Summen für die Zukunft sparen. So können auch Anleger, die im Monat nur wenig Geld zur Verfügung haben oder nicht viel Geld auf einmal investieren wollen, renditestark anlegen. In unserem Video erklären wir Ihnen, was genau sich hinter dem Cost-Average-Effekt verbirgt und wie sich Einmalanlagen von Mehrfachkäufen unterscheiden - jetzt anschauen und mit dem Vermögensaufbau beginnen!

