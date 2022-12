DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Vormittag zu

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,10 EUR zu. Bei 31,10 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 30,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.802 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,23 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,70 EUR.

Am 26.10.2022 hat DWS Group GmbH die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 625,00 EUR in den Büchern gestanden.

DWS Group GmbH dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

