E.ON-Aktie kaum verändert: E.ON zahlt in Großbritannien Entschädigung wegen mangelhaftem Kundenservice

Wie die Regulierungsbehörde Ofgem mitteilte, zahlt E.ON Next Energy 5 Millionen Pfund wegen erheblicher Schwächen im Umgang mit Kunden. Ofgem sprach von extrem langen Telefon-Wartezeiten und einem hohen Anteil nicht angenommener Anrufe. Vielen Kunden - potenziell mehr als 500.000 - sei es zeitweise nicht möglich gewesen, mit E.ON zu sprechen oder sie hätten durchschnittlich 18 Minuten warten müssen.

Insgesamt 4 Millionen Pfund fließen als Entschädigung an Kunden, während 1 Million Pfund an einen Ofgem-Fonds gehen, der Kunden in schwierigen Situationen unterstützt und in Innovationen und Dekarbonisierung investiert.

Nach der Überprüfung durch Ofgem hat das Unternehmen nach Angeben der Behörde die Wartezeiten auf durchschnittlich fünf Minuten reduziert. Die Quote der nicht beantworteten Anrufe ging auf unter 10 Prozent zurück.

Das Unternehmen teilte mit, es habe bereits vor der Prüfung durch die Behörde mit Verbesserungen begonnen. Man habe die mit Ofgem vereinbarten Ziele erfüllt und tue dies weiterhin.

Auf XETRA steht die E.ON-Aktie am Dienstag zeitweise 0,04 Prozent höher bei 11,31 Euro.

Von David Sachs

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images