Platz 8: Biomarin Pharmaceutical

Ebenfalls unangetastet blieb die Beteiligung an Biomarin Pharmaceutical in Q4 2024. So lagen nach wie vor 3.500.338 Aktien des US-Biotechnologieunternehmens mit einem Wert von 230,08 Millionen US-Dollar im Portfolio von Elliott Investment Management. Damit betrug der Anteil 1,38 Prozent am gesamten Depot - Rang 8 im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: biomarin Pharmaceutical