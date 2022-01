Kepler Cheuvreux optimistisch für Valneva-Aktie nach VLA2001-Resultaten

Aktien in diesem Artikel Valneva 16,69 EUR

Analyst Damien Choplain sieht aktuell eine gute Einstiegschance, denn VLA2001 werde seinen Platz im Kampf gegen COVID-19 finden. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Nachricht, dass der Valneva -Impfstoffkandidat in Tests Omicron neutralisieren konnte. Die Daten hätten das breite Schutzspektrum von VLA2001 auch gegen Mutationen untermauert, so Choplain. In den kommenden Monaten erwartet er einige Kurstreiber von der Zulassung bis zu Liefervereinbarungen.

