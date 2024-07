Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich Eli Lilly and

Die Aktie von Eli Lilly and gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Eli Lilly and-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 872,87 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Eli Lilly and-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 872,87 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly and-Aktie bei 880,00 USD. Bei 867,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.708 Eli Lilly and-Aktien.

Am 16.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 966,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly and-Aktie liegt somit 9,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 446,73 USD am 27.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,82 Prozent.

Nach 4,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,29 USD je Eli Lilly and-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 853,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly and am 30.04.2024. In Sachen EPS wurden 2,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly and 1,49 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,98 Prozent auf 8,77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Eli Lilly and wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Eli Lilly and.

Experten taxieren den Eli Lilly and-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly and-Aktie

Breite der Börsenrally nimmt ab - warum das ein schlechtes Zeichen ist

Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

NYSE-Handel So entwickelt sich der S&P 500 aktuell