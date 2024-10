Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht All for One Group-Position

Insidertrade im Blick

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei All for One Group informiert.

Für den 02.10.2024 wurde bei All for One Group ein Insiderdeal gemeldet. Am 04.10.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. All for One Group-in enger Beziehung Qino JB Ltd. vergrößerte am 02.10.2024 die eigene Aktienposition. Qino JB Ltd. erwarb 13.000 Aktien für je 49,50 EUR. Die All for One Group-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 49,50 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die All for One Group-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,80 Prozent auf 50,00 EUR zu. All for One Group ist derzeit am Markt 246,61 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 4.982.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 02.10.2024 erfasst. Insgesamt 13.000 All for One Group-Anteile (49,50 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Nucleus Beteiligungs GmbH in enger Beziehung.

