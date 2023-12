Engagement reduziert: Führungskraft fährt 123fahrschule SE-Position herunter

Portfolio geändert

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt 123fahrschule SE ins Blickfeld.

123fahrschule SE meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 08.12.2023. Am 08.12.2023 wurde der Handel mit 123fahrschule SE-Anteilen gemeldet. KlickVentures GmbH, in enger Beziehung bei 123fahrschule SE, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 08.12.2023 95.569 Aktien zu jeweils 4,00 EUR los. Die 123fahrschule SE-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 3,00 Prozent auf 2,60 EUR nach.

Die 123fahrschule SE-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich Prozent im Minus bei EUR. Aktuell verbucht 123fahrschule SE einen Börsenwert von 13,63 Mio. Euro. 4.831.830 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 20.11.2023 123fahrschule SE-Anteile gehandelt. KlickVentures GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 149.828 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 1,10 EUR.

Redaktion finanzen.net