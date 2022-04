EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Einbußen

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 10,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 10,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.587.016 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 9,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,41 EUR.

Am 16.03.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2021 voraussichtlich am 16.03.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,893 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

E.ON-Aktie schwächelt dennoch: E.ON geht Kooperation mit TES zum Import von grünem Wasserstoff ein

ENACAVIS, VERBIO & Co.: Energie-Aktien widersetzen sich schwachem Restmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images