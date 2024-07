EON SE Aktie News: EON SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,24 EUR.

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 931.732 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,09 Prozent. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,554 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,64 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,13 EUR je Aktie.

